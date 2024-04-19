У Польщі затримали підозрюваних у нападі на соратника Навального, - Науседа

У Польщі затримали двох підозрюваних у нападі на соратника нині покійного російського опозиціонера Олексія Навального Леоніда Волкова у Вільнюсі.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"У Польщі затримано двох осіб, підозрюваних у побитті російського опозиціонера Леоніда Волкова. Я дякую Польщі за чудову роботу, яку вона виконала, я говорив про це з президентом Польщі і подякував їм за чудову співпрацю", - заявив він.

Крім цього Науседа також подякував фахівцям литовської кримінальної розвідки, які провели початкову і підготовчу роботу.

"Найближчим часом, після завершення процесуальних дій, ці особи будуть передані Литві", - заявив він. Однак президент Литви не уточнив, коли це може статися.

При цьому Науседа не повідомив, хто стоїть за нападом на Волкова.