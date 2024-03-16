Туск різко звернувся до спікера Палати представників США через Україну

"Подивіться на Одесу, пане Джонсон! Скільки ще аргументів вам потрібно, щоб прийняти рішення?", - звернувся польський прем'єр.

Таким чином Туск закликав спікера Майка Джонсона нарешті ухвалити рішення щодо фінансування допомоги Україні.

Допомога США для України

Минулого тижня державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся у Вашингтоні з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Серед тем була війна між Україною та Росією.

Раніше Блінкен зустрівся в Мюнхені з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сторони обговорили подальшу підтримку України з боку США.

Додамо, що після провалу голосування за законопроект Джо Байдена на 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню, на початку лютого цього року був розроблений новий законопроект про допомогу трьом країнам на 96 млрд доларів, але без комплексу щодо захисту південного кордону США з Мексикою. На потреби України в ньому передбачені понад 60 млрд доларів.

13 лютого Сенат затвердив цей документ. Однак спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється виносити законопроект на голосування.

Натомість Джонсон почав обговорювати з конгресменами компромісний варіант законопроекту. В ньому Україні пропонується виділити набагато менше коштів: 47,69 млрд доларів проти заявлених 60,06 млрд доларів.

Російський удар по Одесі 15 березня

Російські терористи атакували сьогодні Одесу балістичними ракетами "Іскандер-М", які запустили з тимчасово окупованого Криму. Ціллю терористів з РФ була громадянська інфраструктура.

Після прибуття до місця подій медиків й рятувальників, ворог завдав повторного удару. Спочатку було відомо про десятки постраждалих, а також загиблих.

Більш детально про російську атаку по Одесі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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