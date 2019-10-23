Туск порекомендовал лидерам ЕС отсрочить Brexit

Фото: Дональд Туск (flickr.com/eppofficial)

Ранее он попросил серьезно отнестись к просьбе Джонсона

Президент Европейского совета Дональд Туск порекомендовал лидерам Европейского союза принять запрос Великобритании об отсрочке выхода страны из ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Туска.

Напомним, 19 октября Туск получил письма от правительства Великобритании об отсрочке Brexit.

"После решения премьер-министра Бориса Джонсона приостановить процесс ратификации соглашения, и чтобы избежать отказа от сделки о Brexit, я рекомендую лидерам 27 стран Евросоюза принять запрос Великобритании на продление. Для этого я предложу письменную процедуру", - написал Туск.

Напомним, вчера премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провалил второе голосование - британский парламент отказалcя утвердить ускоренный график Brexit Джонсона. После этого прозвучали комментарии Туска в Twitter.

Отметим, по информации источника BBC в британском правительстве, Джонсон отправил в Брюссель два письма: в первом он попросил отсрочку Brexit, но не подписал его, а во втором назвал отсрочку выхода из ЕС ошибкой. Туск после этого призвал серьезно отнестить к отсрочке Brexit.

Также сообщалось, что Джонсон стремится получить одобрение своей сделки по Brexit, пытаясь протолкнуть ее через парламент в ускоренные сроки, чтобы Великобритания могла покинуть ЕС 31 октября. Если соглашение не будет одобрено, Джонсон планирует провести досрочные выборы до конца года.

Кроме этого, министр Великобритании по вопросам выхода страны из состава Европейского союза Стивен Баркли заявил, что остается риск того, что выход Британии произойдет 31 октября без сделки с ЕС. По его словам, Brexit должен состояться 31 октября несмотря на то, будет согласована сделка или нет.