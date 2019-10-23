Туск порекомендував лідерам ЄС відстрочити Brexit

Фото: Дональд Туск (flickr.com/eppofficial)

Раніше він попросив серйозно поставитися до прохання Джонсона

Президент Європейської ради Дональд Туск порекомендував лідерам Європейського союзу прийняти запит Великобританії про відстрочення виходу країни з ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Туска.

Нагадаємо, 19 жовтня Туск отримав листа від уряду Великобританії про відстрочку Brexit.

"Після рішення прем'єр-міністра Бориса Джонсона призупинити процес ратифікації угоди, і щоб уникнути відмови від угоди про Brexit, я рекомендую лідерам 27 країн Євросоюзу прийняти запит Великобританії на продовження. Для цього я запропоную письмову процедуру", - написав Туск.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провалив друге голосування - британський парламент відмовився затвердити прискорений графік Brexit Джонсона. Після цього прозвучали коментарі Туска в Twitter.

Відзначимо, за інформацією джерела BBC в британському уряді, Джонсон відправив у Брюссель два листи: в першому він попросив відстрочку Brexit, але не підписав його, а в другому назвав відстрочення виходу з ЄС помилкою. Туск після цього закликав серйозно поставитися до відстрочення Brexit.

Також повідомлялося, що Джонсон прагне отримати схвалення угоди по Brexit, намагаючись проштовхнути через парламент у прискорені терміни, щоб Великобританія могла покинути ЄС 31 жовтня. Якщо угоду не буде схвалено, Джонсон планує провести дострокові вибори до кінця року.

Крім цього, міністр Великобританії з питань виходу країни зі складу Європейського союзу Стівен Барклі заявив, що залишається ризик того, що вихід Британії відбудеться 31 жовтня без угоди з ЄС. За його словами, Brexit повинен відбутися 31 жовтня незважаючи на те, буде узгоджена угода чи ні.