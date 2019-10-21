ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Великобритания готовится к Brexit без сделки

Новости » В мире    21.10.2019 - 17:42
Великобритания готовится к Brexit без сделки
Фото: Стивен Баркли (из открытых источников)

Brexit должен состояться 31 октября несмотря на то, будет согласована сделка или нет

Министр Великобритании по вопросам выхода страны из состава Европейского союза (Brexit) Стивен Баркли заявил, что остается риск того, что выход Британии произойдет 31 октября без сделки с ЕС. Об этом сообщает BBC.

По словам Баркли, если между сторонами не будет заключено торговое соглашение, Brexit все равно должен состояться в конце октября.

"Риск отсутствия сделки остается. ЕС может не согласиться на продление, и парламент до сих пор не согласовала сделку, и поэтому риск остается уместным, и важно, чтобы мы к нему готовились", - заявил он.

Напомним, в субботу, 19 октября, британский парламент проголосовал за то, чтобы отложить решение по сделке Brexit. Ратификацию соглашения отложили до тех пор, пока парламент не примет законодательство, необходимое для ее принятия.

Позже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправил в ЕС два письма. В первом он попросил отсрочку Brexit, но не подписал его, а во втором назвал отсрочку выхода из ЕС ошибкой. Как пояснили в Великобритании, первое письмо было направлено в связи с требованиями законодательства.

Джонсон настаивает на повторном голосовании о Brexit Брюссель готов отсрочить Brexit, - Sunday Times
Новости Украины BrexitВеликобританиясделка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь