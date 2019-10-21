Великобритания готовится к Brexit без сделки

Фото: Стивен Баркли (из открытых источников)

Brexit должен состояться 31 октября несмотря на то, будет согласована сделка или нет

Министр Великобритании по вопросам выхода страны из состава Европейского союза (Brexit) Стивен Баркли заявил, что остается риск того, что выход Британии произойдет 31 октября без сделки с ЕС. Об этом сообщает BBC.

По словам Баркли, если между сторонами не будет заключено торговое соглашение, Brexit все равно должен состояться в конце октября.

"Риск отсутствия сделки остается. ЕС может не согласиться на продление, и парламент до сих пор не согласовала сделку, и поэтому риск остается уместным, и важно, чтобы мы к нему готовились", - заявил он.

Напомним, в субботу, 19 октября, британский парламент проголосовал за то, чтобы отложить решение по сделке Brexit. Ратификацию соглашения отложили до тех пор, пока парламент не примет законодательство, необходимое для ее принятия.

Позже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отправил в ЕС два письма. В первом он попросил отсрочку Brexit, но не подписал его, а во втором назвал отсрочку выхода из ЕС ошибкой. Как пояснили в Великобритании, первое письмо было направлено в связи с требованиями законодательства.