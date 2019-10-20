Джонсон отправил Туску два письма об отсрочке Brexit

Фото: Борис Джонсон (Getty Images)

Во втором письме британский премьер назвал отсрочку выхода Британии из Евросоюза ошибкой

Председатель Европейского совета Дональд Туск получил письмо от правительства Великобритании об отсрочке выхода страны из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Туска.

Глава Евросовета также сообщил, что проведет консультации с лидерами Европейского Союза о дальнейших действиях.

"Запрос на продление только что прибыл. Я начну консультации с лидерами ЕС о том, как реагировать", - написал Туск.

В то же время, по информации источника BBC в британском правительстве, Джонсон отправил в Брюссель два письма: в первом он попросил отсрочку Brexit, но не подписал его, а во втором назвал отсрочку выхода из ЕС ошибкой.

Вместе с письмами была отправлена пояснительная записка от посла Британии в Евросоюзе Тимоти Барроу о том, что первое письмо отослано в связи с требованиями законодательства.

Напомним, 19 октября парламент Великобритании проголосовал за то, чтобы отложить решение по сделке главы правительства Бориса Джонсона до тех пор, пока парламент не примет законодательство, необходимое для ее принятия. По закону, после этого Джонсон был обязан попросить Евросоюз продлить процесс Brexit до конца января.