Туск отримав від Зеленського "сигнал" щодо рішення Львівської облради про рік УПА

"Я отримав сигнал від президента Зеленського, що, якщо від нього залежатиме подальша процедура, то він жодним чином цього не підтримуватиме. Він був дуже невдоволений тим, що сталося", - сказав Туск.

Польський прем'єр зазначив, що доклав значних зусиль для врегулювання "кризи з орденами" і щоб пояснити, чому такого роду рішення шкодять інтересам України та потребують осмислення з огляду на драматичну спільну історію двох народів.

Водночас Туск визнав складність і неоднозначність історії обох країн, підкресливши при цьому, що українці "не можуть шукати жодних виправдань" щодо Волинської трагедії і Шухевича.

"Я розумію всі складнощі і хотів би, щоб поляки також розуміли, що, звісно, усе це дуже неоднозначно - і в нашій історії, і в їхній - але геноциду жодним чином не можна виправдовувати. Україна просто матиме дуже серйозні труднощі щодо євроінтеграції, якщо не шануватиме також нашої чутливості (з цього питання - ред.). Ми наперед нічого надзвичайного не очікуємо", - підкреслив він.

Прем'єр Польщі додав, що він довгі години присвятив тому, щоб пояснити Зеленському польську точку зору з цього питання, і в нього склалося враження, що український президент її зрозумів.

"Натомість мені важко відповідати за рішення якихось депутатів районних чи обласних рад Львова. Це схоже на сплановану провокацію одного з місцевих націоналістів. Це дуже немудро і непотрібно",- зазначив Туск.