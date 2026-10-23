Туск получил от Зеленского "сигнал" о решении Львовского облсовета о годе УПА

"Я получил сигнал от президента Зеленского, что если от него будет зависеть дальнейшая процедура, то он никоим образом этого не будет поддерживать. Он был очень недоволен тем, что произошло", - сказал Туск.

Польский премьер отметил, что приложил значительные усилия для урегулирования "кризиса с орденами" и чтобы объяснить, почему такого рода решения вредят интересам Украины и требуют осмысления с учетом драматической совместной истории двух народов.

В то же время Туск признал сложность и неоднозначность истории обеих стран, подчеркнув при этом, что украинцы "не могут искать никаких оправданий" по поводу Волынской трагедии и Шухевича.

"Я понимаю все сложности и хотел бы, чтобы поляки также понимали, что, конечно, всё это очень неоднозначно - и в нашей истории, и в их - но геноцид ни в коем случае нельзя оправдывать. Украина просто столкнется с очень серьезными трудностями в процессе евроинтеграции, если не будет уважать также нашу чувствительность (по этому вопросу - ред.). Мы заранее ничего экстраординарного не ожидаем", - подчеркнул он.

Премьер Польши добавил, что он долгие часы посвятил тому, чтобы объяснить Зеленскому польскую точку зрения по этому вопросу, и у него создалось впечатление, что украинский президент ее понял.

"Вместо этого мне трудно отвечать за решение каких-то депутатов районных или областных советов Львова. Это похоже на спланированную провокацию одного из местных националистов. Это очень немудро и не нужно", - отметил Туск.