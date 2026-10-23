Туск получил от Зеленского "сигнал" о решении Львовского облсовета о годе УПА

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять властям Польши, что не будет поддерживать дальнейшие шаги Львовского облсовета относительно объявления 2027-го "годом УПА".
Как сообщает РБК-Украина, об этом во время пресс-конференции в рамках визита в Индию сообщил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, передает "Укринформ".
"Я получил сигнал от президента Зеленского, что если от него будет зависеть дальнейшая процедура, то он никоим образом этого не будет поддерживать. Он был очень недоволен тем, что произошло", - сказал Туск.
Польский премьер отметил, что приложил значительные усилия для урегулирования "кризиса с орденами" и чтобы объяснить, почему такого рода решения вредят интересам Украины и требуют осмысления с учетом драматической совместной истории двух народов.
В то же время Туск признал сложность и неоднозначность истории обеих стран, подчеркнув при этом, что украинцы "не могут искать никаких оправданий" по поводу Волынской трагедии и Шухевича.
"Я понимаю все сложности и хотел бы, чтобы поляки также понимали, что, конечно, всё это очень неоднозначно - и в нашей истории, и в их - но геноцид ни в коем случае нельзя оправдывать. Украина просто столкнется с очень серьезными трудностями в процессе евроинтеграции, если не будет уважать также нашу чувствительность (по этому вопросу - ред.). Мы заранее ничего экстраординарного не ожидаем", - подчеркнул он.
Премьер Польши добавил, что он долгие часы посвятил тому, чтобы объяснить Зеленскому польскую точку зрения по этому вопросу, и у него создалось впечатление, что украинский президент ее понял.
"Вместо этого мне трудно отвечать за решение каких-то депутатов районных или областных советов Львова. Это похоже на спланированную провокацию одного из местных националистов. Это очень немудро и не нужно", - отметил Туск.
Напомним, 20 октября Львовский облсовет объявил 2027-й "годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича".
В Польше УПА считается ответственным за массовые убийства поляков на Волыни и в Восточной Галичине, поэтому решение вызвало резкую реакцию Варшавы.
Премьер Дональд Туск заявил, что оно раздражает поляков и вредит интересам Украины.
МИД Украины раскритиковало решение Львовского облсовета и назвали его контрпродуктивным.
Польша в это время готовится объявить нежелательным лицом депутата облсовета Святослава Шеремету, автора инициативы.
Детальнее о том, что способствует, а что мешает отношениям между двумя соседними странами, - читайте в материале РБК-Украина.