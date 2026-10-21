МЗС назвало "контрпродуктивним" рішення Львівської облради, яке спровокувало скандал з Польщею

Історичні питання знову опинилися в центрі уваги України та Польщі. У Києві вважають рішення Львівської облради про рік УПА контрпродуктивним і закликають Варшаву не робити різких кроків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь Міністерстві закордонних справ України на запит журналістів.

В українському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що протягом останніх років країнам вдалося досягти суттєвого прогресу в розвитку стратегічного партнерства. Зокрема, Україна та Польща просунулися в питаннях пошуково-ексгумаційних робіт, історичного діалогу й оборонної співпраці.

"У цьому контексті вважаємо, що нещодавнє рішення Львівської облради, яке зачіпає вимір чутливих історичних питань двостороннього порядку денного, є контрпродуктивним для наших актуальних зусиль, спрямованих на подальшу розбудову українсько-польських відносин", - заявили в МЗС.

Рішення ухвалили без консультацій із центральною владою

У МЗС окремо звернули увагу на те, що рішення ухвалили на регіональному рівні. За інформацією відомства, депутати Львівської облради, які голосували за нього, не зверталися за консультаціями ані до МЗС, ані до інших центральних органів влади, щоб оцінити можливі наслідки для відносин із Польщею.

У міністерстві пояснили, що депутати місцевих рад обіймають виборні посади та не підпорядковуються Верховній Раді, Кабінету міністрів, президенту України чи центральним органам виконавчої влади.

"Переконані, що наше стратегічне партнерство потребує стриманості та передбачуваності, фахового та відкритого діалогу, розбудови довіри", - йдеться в повідомленні.

Водночас у відомстві наголосили, що політичні рішення на регіональному рівні не повинні шкодити національним інтересам України. Насамперед ідеться про питання безпеки та європейської інтеграції.

Українська сторона закликала Польщу утриматися від різких кроків, які можуть завадити тенденції до нормалізації відносин між країнами.

"Зі свого боку підтверджуємо налаштованість на конструктивне вирішення всіх проблемних питань двосторонніх відносин дипломатичними каналами в дусі добросусідства", - підсумували в МЗС України.