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МЗС назвало "контрпродуктивним" рішення Львівської облради, яке спровокувало скандал з Польщею

15:10 21.10.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Науменко
МЗС назвало "контрпродуктивним" рішення Львівської облради, яке спровокувало скандал з Польщею Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Getty Images)
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Історичні питання знову опинилися в центрі уваги України та Польщі. У Києві вважають рішення Львівської облради про рік УПА контрпродуктивним і закликають Варшаву не робити різких кроків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь Міністерстві закордонних справ України на запит журналістів.

В українському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що протягом останніх років країнам вдалося досягти суттєвого прогресу в розвитку стратегічного партнерства. Зокрема, Україна та Польща просунулися в питаннях пошуково-ексгумаційних робіт, історичного діалогу й оборонної співпраці.

"У цьому контексті вважаємо, що нещодавнє рішення Львівської облради, яке зачіпає вимір чутливих історичних питань двостороннього порядку денного, є контрпродуктивним для наших актуальних зусиль, спрямованих на подальшу розбудову українсько-польських відносин", - заявили в МЗС.

Рішення ухвалили без консультацій із центральною владою

У МЗС окремо звернули увагу на те, що рішення ухвалили на регіональному рівні. За інформацією відомства, депутати Львівської облради, які голосували за нього, не зверталися за консультаціями ані до МЗС, ані до інших центральних органів влади, щоб оцінити можливі наслідки для відносин із Польщею.

У міністерстві пояснили, що депутати місцевих рад обіймають виборні посади та не підпорядковуються Верховній Раді, Кабінету міністрів, президенту України чи центральним органам виконавчої влади.

"Переконані, що наше стратегічне партнерство потребує стриманості та передбачуваності, фахового та відкритого діалогу, розбудови довіри", - йдеться в повідомленні.

Водночас у відомстві наголосили, що політичні рішення на регіональному рівні не повинні шкодити національним інтересам України. Насамперед ідеться про питання безпеки та європейської інтеграції.

Українська сторона закликала Польщу утриматися від різких кроків, які можуть завадити тенденції до нормалізації відносин між країнами.

"Зі свого боку підтверджуємо налаштованість на конструктивне вирішення всіх проблемних питань двосторонніх відносин дипломатичними каналами в дусі добросусідства", - підсумували в МЗС України.

Нагадаємо, рішення Львівської облради оголосити 2027 рік роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича викликало обурення в Польщі.

Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що воно шкодить інтересам України та може ускладнити її відносини з міжнародними партнерами.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш закликав українську владу дистанціюватися від цієї позиції.

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