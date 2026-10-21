Сікорський вимагає внести львівського депутата до списку небажаних осіб в Польщі

Депутата Львівської обласної ради хочуть внести до списку небажаних осіб у Польщі.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку у соцмережі X .

"Реконструктора військ СС "Галичина", автора ідеї встановити 2027 рік роком Романа Шухевича, командира УПА, який видавав накази про виселення та вбивство поляків", - зазначив Сікорський, пояснюючи причини внесення політика до списку небажаних осіб.

За його словами, причиною такого кроку стали його ідеї та діяльність.

Нагадаємо, що історичні суперечки та взаємна недовіра ускладнюють відносини України й Польщі. Це позначається і на оборонній співпраці, від постачання боєприпасів до логістики.

Польська сторона вимагає офіційної реакції Києва на рішення Львівської обласної ради проголосити 2027 рік роком УПА та Романа Шухевича. У Варшаві заявили, що подібна постанова шкодить Україні.

На тлі скандалу з рішенням Львівської облради МЗС України назвало його "контрпродуктивним" та ініціювало розгляд відповідних заходів.

Тим часом аналітики зазначають, що Україна і Польща втрачають рівень довіри, що напряму впливає на спільні оборонні та безпекові проєкти двох країн.