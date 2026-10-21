У Польщі обурилися рішенням Львівської облради назвати 2027-й роком УПА та Шухевича

Польща вимагає офіційної реакції Києва на рішення Львівської облради оголосити 2027 рік роком УПА та Шухевича. Варшава заявила, що постанова шкодить Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дональда Туска в коментарі RMF24 та допис міністра оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Дональд Туск розкритикував постанову Львівської обласної ради про проголошення 2027 року роком Української повстанської армії (УПА), її командира Романа Шухевича та діяча Організації українських націоналістів Олега Ольжича.

Польський прем'єр вважає, що таке рішення суперечить інтересам України та може ускладнити співпрацю з її міжнародними партнерами.

"Це нерозумно, це шкодить Україні. Для нас це дратує, ми цього не розуміємо. Але насамперед це суперечить інтересам України", - заявив Туск.

Він зазначив, що раніше обговорював це питання з президентом України Володимиром Зеленським. За словами польського прем'єра, він попереджав, що подібні кроки можуть створювати труднощі для тих, хто підтримує Україну.

Туск також заявив, що такі рішення можуть використати противники вступу України до Європейського Союзу. На його думку, вони отримують додаткові аргументи для критики Києва.

"У такі моменти росіяни завжди потирають руки", - сказав глава польського уряду.

Він закликав українських партнерів не допускати подібних ситуацій і назвав таку політику "самогубною тактикою".

Чому Варшава побоюється погіршення відносин

Туск нагадав, що Польща та Україна доклали значних зусиль для відновлення відносин після попередньої кризи, пов'язаної з питанням ордена. За його словами, до цього процесу долучився і Володимир Зеленський.

Польський прем'єр вважає, що рішення Львівської облради може звести нанівець результати цієї роботи.

Він наголосив, що наслідки постанови насамперед відчує Україна, оскільки суперечка може ускладнити її взаємодію з партнерами.

Міністр оборони Польщі розкритикував постанову

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також розкритикував постанову Львівської облради. У дописі в соцмережі X він заявив, що таке рішення є неприйнятним і не сприяє зміцненню довіри між українцями та поляками.

На його думку, навпаки, воно поглиблює розбіжності між двома народами.

"Українська влада повинна дистанціюватися від цієї позиції", - наголосив Косіняк-Камиш.

Тим часом заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький заявив в ефірі TVN24, що Варшава отримала запевнення від найближчих соратників Зеленського: рішення не набуде чинності.

