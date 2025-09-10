UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Туск підтвердив атаку дронів РФ на Польщу та назвав це масштабною провокацією

Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що в ніч на 10 вересня Росія атакувала його країну дронами. Він назвав це масштабною провокацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Туска у мережі Х та оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Минулої ночі польський повітряний простір порушила велика кількість російських дронів. Ті безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті. Я перебуваю в постійному контакті з Генеральним секретарем НАТО та нашими союзниками", - заявив Туск.

Під час надзвичайного засідання уряду Туск заявив, що дрони над Польщею - це провокація. 

"Ми маємо справу, найімовірніше, з масштабною провокацією. Ми перебуваємо на консультаціях з нашими союзниками", - наголосив глава уряду.

Він також повідомив, що президент Польщі Кароль Навроцький перебуває у курсі ситуації.

Участь НАТО у знищенні дронів

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що всі російські ударні дрони, які залетіли над територію країни, були збиті. До їхнього знищення долучилися винищувачі F-35 НАТО та Нідерландів.

“Операції польських та союзних ВПС, пов'язані з порушеннями польського повітряного простору, завершилися“, - зазначили у військовому відомстві.

Після нічної атаки наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційного спостереження повернулися до стандартного режиму. Водночас триває пошук місць можливого падіння об’єктів, які перетнули польський повітряний простір.

Військові наголосили, що Збройні сили Польщі постійно моніторять ситуацію в Україні та залишаються у готовності захищати повітряний простір держави.

 

Атака "Шахедів" на Польщу

Російські ударні дрони типу "Шахед" в ніч на 10 вересня масово залетіли у повітряний простір Польщі. Згідно з даними Flightradar24, у цей час у небі перебував також винищувач F-35.

До цього російські безпілотники також фіксували у небі над Польщею, однак йшлося про поодинокі випадки з одним чи двома дронами, які не становили серйозної загрози.

Сьогодні, за словами президента України Володимира Зеленського, не один, а 8 "Шахедів" полетіли в бік Польщі.

У зв’язку з атакою було закрито повітряний простір над чотирма польськими аеропортами. Наземні системи ППО та радари перевели у стан найвищої готовності.

Зранку Туск вислухав звіт оперативного командувача армії та скликав екстрене засідання уряду.

У зв'язку з атакою на Польщу, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк допустив масштабну трагедію для багатьох країн Європи на тлі вторгнення російських дронів у Польщу вночі 10 вересня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд ТускПольщаАтака дронів