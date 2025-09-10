Туск подтвердил атаку дронов РФ на Польшу и назвал это масштабной провокацией

"Прошлой ночью польское воздушное пространство нарушило большое количество российских дронов. Те беспилотники, которые представляли прямую угрозу, были сбиты. Я нахожусь в постоянном контакте с Генеральным секретарем НАТО и нашими союзниками", - заявил Туск.

Во время чрезвычайного заседания правительства Туск заявил, что дроны над Польшей - это провокация.

"Мы имеем дело, скорее всего, с масштабной провокацией. Мы находимся на консультациях с нашими союзниками", - подчеркнул глава правительства.

Он также сообщил, что президент Польши Кароль Навроцкий находится в курсе ситуации.

Участие НАТО в уничтожении дронов

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что все российские ударные дроны, которые залетели над территорией страны, были сбиты. К их уничтожению присоединились истребители F-35 НАТО и Нидерландов.

"Операции польских и союзных ВВС, связанные с нарушениями польского воздушного пространства, завершились", - отметили в военном ведомстве.

После ночной атаки наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения вернулись к стандартному режиму. В то же время продолжается поиск мест возможного падения объектов, которые пересекли польское воздушное пространство.

Военные отметили, что Вооруженные силы Польши постоянно мониторят ситуацию в Украине и остаются в готовности защищать воздушное пространство государства.