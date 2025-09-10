RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Туск подтвердил атаку дронов РФ на Польшу и назвал это масштабной провокацией

Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что в ночь на 10 сентября Россия атаковала его страну дронами. Он назвал это масштабной провокацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Туска в сети Х и оперативное командование Вооруженных сил Польши.

"Прошлой ночью польское воздушное пространство нарушило большое количество российских дронов. Те беспилотники, которые представляли прямую угрозу, были сбиты. Я нахожусь в постоянном контакте с Генеральным секретарем НАТО и нашими союзниками", - заявил Туск.

Во время чрезвычайного заседания правительства Туск заявил, что дроны над Польшей - это провокация.

"Мы имеем дело, скорее всего, с масштабной провокацией. Мы находимся на консультациях с нашими союзниками", - подчеркнул глава правительства.

Он также сообщил, что президент Польши Кароль Навроцкий находится в курсе ситуации.

Участие НАТО в уничтожении дронов

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что все российские ударные дроны, которые залетели над территорией страны, были сбиты. К их уничтожению присоединились истребители F-35 НАТО и Нидерландов.

"Операции польских и союзных ВВС, связанные с нарушениями польского воздушного пространства, завершились", - отметили в военном ведомстве.

После ночной атаки наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения вернулись к стандартному режиму. В то же время продолжается поиск мест возможного падения объектов, которые пересекли польское воздушное пространство.

Военные отметили, что Вооруженные силы Польши постоянно мониторят ситуацию в Украине и остаются в готовности защищать воздушное пространство государства.

 

 

Атака "Шахедов" на Польшу

Российские ударные дроны типа "Шахед" в ночь на 10 сентября массово залетели в воздушное пространство Польши. Согласно данным Flightradar24, в это время в небе находился также истребитель F-35.

До этого российские беспилотники также фиксировали в небе над Польшей, однако речь шла о единичных случаях с одним или двумя дронами, которые не представляли серьезной угрозы.

В связи с атакой было закрыто воздушное пространство над четырьмя польскими аэропортами. Наземные системы ПВО и радары перевели в состояние высокой готовности.

Сегодня, по словам президента Украины Владимира Зеленского, не один, а 8 "Шахедов" полетели в сторону Польши.

Утром Туск выслушал отчет оперативного командующего армии и созвал экстренное заседание правительства.

В связи с атакой на Польшу, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил масштабную трагедию для многих стран Европы на фоне вторжения российских дронов в Польшу ночью 10 сентября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд ТускПольшаАтака дронов