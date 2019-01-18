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Туск обсудил с Мэй ситуацию по Brexit

Новости » Политика    18.01.2019 - 19:40
Туск обсудил с Мэй ситуацию по Brexit
Фото: Дональд Туск (flickr.com/european_parliament)

О деталях разговора не разглашается

Глава Европейского совета Дональд Туск обсудил с премьер-министром Британии Терезой Мэй следующие шаги Лондона в связи с ситуацией вокруг выхода Британии из ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Туска в Twitter.

Он сообщил, что обсудил с премьером Терезой Мэй следующие шаги со стороны Великобритании по Brexit.

О деталях разговора информации нет.

Туск обсудил с Мэй ситуацию по Brexit

Напомним, 15 января палата общин британского парламента отклонила план выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), который ранее с Брюсселем согласовала премьер-министр Тереза Мэй.

РБК-Украина писало, что в парламенте Великобритании готовится законопроект об отсрочке выхода из Европейского союза. В Лейбористской партии накануне заявили о большой вероятности того, что Лондону придется просить ЕС отложить дату Brexit.

Также сообщалось, что в случае, если до 2 июля 2019 года Великобритания не выйдет из Европейского союза (Brexit), стране необходимо будет выбрать своих представителей в следующем Европейском парламенте.

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Новости Украины Дональд ТускЕвросоюзТереза МэйBrexit
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