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Туск обговорив з Мей ситуацію з Brexit

Новини » Політика    18.01.2019 - 19:40
Туск обговорив з Мей ситуацію з Brexit
Фото: Дональд Туск (flickr.com/european_parliament)

Про деталі розмови не розголошується

Голова Європейської ради Дональд Туск обговорив з прем'єр-міністром Британії Терезою Мей наступні кроки Лондона у зв'язку з ситуацією навколо виходу Британії з ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Туска Twitter.

Він повідомив, що обговорив з прем'єром Терезою Мей наступні кроки з боку Великобританії за Brexit.

Про деталі розмови інформації немає.

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Нагадаємо, 15 січня палата громад британського парламенту відхилила план виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit), який раніше з Брюсселем погодила прем'єр-міністр Тереза Мей.

РБК-Україна писало, що в парламенті Великобританії готується законопроект про відстрочку виходу з Європейського союзу. У Лейбористській партії напередодні заявили про велику ймовірність того, що Лондону доведеться просити ЄС відкласти дату Brexit.

Також повідомлялося, що в разі, якщо до 2 липня 2019 року Великобританія не вийде з Європейського союзу (Brexit), країні необхідно буде вибрати своїх представників у наступному Європейському парламенті.

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Новини України Дональд ТускЕвросоюзТереза МэйBrexit
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