Великобритания должна провести выборы в ЕП, если до 2 июля не будет Brexit

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У Великобритании есть юридически составленный Европейский парламент

В случае, если до 2 июля 2019 года Великобритания не выйдет из Европейского союза (Brexit), стране необходимо будет выбрать своих представителей в следующем Европейском парламенте. Об этом заявил пресс-секретарь комиссии Маргаритис Схинас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Она отметила, что стране "нужно с осторожностью относиться к любому предположению".

"Так что право граждан ЕС голосовать на выборах в Европарламент в соответствии с применимыми правилами может быть поставлено под сомнение", - сказал Схинас.

По ее словам, у Великобритании есть юридически составленный Европейский парламент, который требует напрямую избираемых членов от всех стран не позднее первого дня нового срока полномочий нового парламента, который на этот раз будет 2 июля.

Напомним, 15 января палата общин британского парламента отклонила план выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), который ранее с Брюсселем согласовала премьер-министр Тереза Мэй.

РБК-Украина писало, что в парламенте Великобритании готовится законопроект об отсрочке выхода из Европейского союза. Лейбористской партии накануне заявили о большой вероятности того, что Лондону придется просить ЕС отложить дату Brexit.