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Туск назвав "ворогами суспільства" критиків України у Польщі

14:38 14.07.2026 Вт
2 хв
Прем’єр обурений через "змагання в антиукраїнських настроях"
aimg Юлія Капітонова
Фото: Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі (Getty Images)

Заклики польських опозиціонерів щодо блокування допомоги для України є "вбивчою політикою".

З такою заявою виступив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Туск відреагував на слова кандидата в прем’єри від ключової опозиційної партії "Право і справедливість" Пшемислава Чарнека.

Останній нещодавно почав вимагати, щоб Варшава "змусила ЄС" зупинити фінансування зброї для України та її відбудови.

На переконання опозиціонера, лише таким чином можна добитися від Києва поступок в спірних історичних питаннях.

Однак Туск одразу став на захист України та публічно присоромив Чарнека.

"Це вбивча політика - змагання в антиукраїнськості. Я критично ставлюся до партії "Право і справедливість" (PiS) та колишнього президента Анджея Дуди, але єдине рішення, яке я повністю схвалюю, - це негайне надання допомоги Україні після початку війни", - наголосив Туск.

За словами польського прем'єра, політики, які намагаються "осідлати хвилю мінливих настроїв, зокрема антиукраїнських", є для нього ворогами суспільства.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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