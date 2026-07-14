Туск назвав "ворогами суспільства" критиків України у Польщі

Заклики польських опозиціонерів щодо блокування допомоги для України є "вбивчою політикою".
З такою заявою виступив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Туск відреагував на слова кандидата в прем’єри від ключової опозиційної партії "Право і справедливість" Пшемислава Чарнека.
Останній нещодавно почав вимагати, щоб Варшава "змусила ЄС" зупинити фінансування зброї для України та її відбудови.
На переконання опозиціонера, лише таким чином можна добитися від Києва поступок в спірних історичних питаннях.
Однак Туск одразу став на захист України та публічно присоромив Чарнека.
"Це вбивча політика - змагання в антиукраїнськості. Я критично ставлюся до партії "Право і справедливість" (PiS) та колишнього президента Анджея Дуди, але єдине рішення, яке я повністю схвалюю, - це негайне надання допомоги Україні після початку війни", - наголосив Туск.
За словами польського прем'єра, політики, які намагаються "осідлати хвилю мінливих настроїв, зокрема антиукраїнських", є для нього ворогами суспільства.
До слова, раніше РБК-Україна повідомляло, як Польща та інші союзники Києва готують реальні гарантії безпеки для України.
Окрім того, стало відомо, що Росія планує нову провокацію проти Польщі.
Також ми писали, що Варшава поставила крапку у питанні миротворців в Україні.
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