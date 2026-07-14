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Туск назвал "врагами общества" критиков Украины в Польше

14:38 14.07.2026 Вт
2 мин
Премьер возмущен из-за "соревнований в антиукраинских настроениях"
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Туск, премьер-министр Польши (Getty Images)

Призывы польских оппозиционеров касательно блокирования помощи Украине являются "убийственной политикой".

С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Туск отреагировал на слова кандидата в премьеры от ключевой оппозиционной партии "Право и справедливость" Пшемыслава Чарнека.

Последний недавно потребовал, чтобы Варшава "заставила ЕС" остановить финансирование оружия для Украины и ее восстановления.

По мнению оппозиционера, только таким образом можно добиться от Киева уступок в спорных исторических вопросах.

Однако Туск сразу встал на защиту Украины и публично пристыдил Чарнека.

"Это убийственная политика - соревнование в антиукраинскости. Я критически отношусь к партии "Право и справедливость" (PiS) и бывшему президенту Анджею Дуде, но единственное решение, которое я полностью одобряю - это немедленное оказание помощи Украине после начала войны", - подчеркнул Туск.

По словам польского премьера, политики, которые пытаются "оседлать волну антиукраинских настроений", являются для него врагами общества.

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