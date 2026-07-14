Туск назвал "врагами общества" критиков Украины в Польше

Призывы польских оппозиционеров касательно блокирования помощи Украине являются "убийственной политикой".
С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Туск отреагировал на слова кандидата в премьеры от ключевой оппозиционной партии "Право и справедливость" Пшемыслава Чарнека.
Последний недавно потребовал, чтобы Варшава "заставила ЕС" остановить финансирование оружия для Украины и ее восстановления.
По мнению оппозиционера, только таким образом можно добиться от Киева уступок в спорных исторических вопросах.
Однако Туск сразу встал на защиту Украины и публично пристыдил Чарнека.
"Это убийственная политика - соревнование в антиукраинскости. Я критически отношусь к партии "Право и справедливость" (PiS) и бывшему президенту Анджею Дуде, но единственное решение, которое я полностью одобряю - это немедленное оказание помощи Украине после начала войны", - подчеркнул Туск.
По словам польского премьера, политики, которые пытаются "оседлать волну антиукраинских настроений", являются для него врагами общества.
Кстати, ранее РБК-Украина сообщало, как Польша и другие союзники Киева готовят реальные гарантии безопасности для Украины.
Кроме того, стало известно, что Россия планирует новую провокацию против Польши.
Также мы писали, что Варшава поставила точку в вопросе миротворцев в Украине.
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