Росіяни знову щось планують: Сікорський попередив про нові загрози для Європи

Росія готує нові провокації та диверсії проти європейських країн, проте розголошення цих планів має стримати Кремль від агресивних кроків.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Які загрози готує Кремль

За словами польського міністра, Захід має у своєму розпорядженні надійні розвідувальні дані про нові задуми росіян. Водночас він наголосив, що Москва вже веде активну гібридну та кінетичну війну проти Польщі та Франції.

Серед ворожих дій Кремля Сікорський перерахував кібератаки на критичну інфраструктуру, спроби підпалів, диверсії на залізниці, удари безпілотників, а також використання тіньового флоту для картографування важливих об'єктів.

Окремо він згадав про відправку ескадронів смерті для ліквідації ворогів російського диктатора Володимира Путіна.

"Сьогодні ви повинні довіряти нам, не лише мені, інші країни теж це роблять, в нас є достовірна інформація про те, що росіяни знову щось планують, і мета цих попереджень - відмовити їх від здійснення цих провокацій", - підкреслив керівник польського МЗС.

Він нагадав, що подібна тактика спрацювала напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді спецслужби США також публічно попереджали про підготовку російських операцій під "чужим прапором", що змусило Кремль відмовитися від деяких провокацій.

Реакція союзників

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що його країна разом із Польщею вже чотири роки перебуває під прицілом Росії в гібридній сфері. Він пов'язав активізацію Кремля з невдачами на фронті.

"Чим більше труднощів у Путіна на фронті і чим більше йому загрожує небезпека, тим більше провокацій він генерує", - зазначив Барро.

Французький урядовець закликав європейські країни зберігати спокій, посилювати тиск на Росію та продовжувати безперебійну військову й фінансову допомогу Україні.