Ордени повертають уже й поляки: ексдепутат Сейму відмовився від нагороди через Україну

Тренд на повернення польських нагород перекинувся на саму Польщу. Колишній депутат Сейму повернув президенту Навроцькому "Золотий Хрест Заслуги".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис колишнього депутата Сейму Польщі Пйотра Фоглера у Facebook.

Фоглер заявив, що повертає нагороду не тому президенту, який її вручив (Квасьнєвському), а "нинішньому мешканцю Бельведерського палацу".

"Те, що ця людина, яку називають Президентом, зробила і продовжує робити – це кошмар. Для мене він не Президент моєї країни, а непорозуміння", – написав Фоглер.

Ексдепутат також іронічно зазначив, що "досі чекає, поки Національна виборча комісія підрахує голоси" президентських виборів

Фото: нагороди польського ексдепутата (facebook.com piotr.fogler)

Нагадаємо, 19 червня Навроцький позбавив Зеленського Ордена Білого Орла через перейменування підрозділу ССО на честь Героїв УПА.

У відповідь Зеленський відправив орден поштою назад до Польщі.