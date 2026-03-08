Туск назвав країну, яка найбільше виграє від хаосу на Близькому Сході

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дональда Туска в X.

Так, у своєму акаунті в соцмережі X (Twitter) Дональд Туск окреслив чіткий логічний зв’язок між ескалацією на Близькому Сході та фінансовою вигодою Кремля.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звернув увагу на економічні та політичні наслідки війни на Близькому Сході, підкреслюючи, що головну вигоду від конфлікту отримує Росія. За його словами, зростання хаосу на регіональних ринках призводить до стрибка цін на енергоносії, що відчутно впливає на глобальну економіку.

Туск також зазначив, що через дефіцит нафти Вашингтон може бути змушений пом’якшити або навіть скасувати санкції проти російської нафти, що ще більше підкреслює стратегічну вигоду Москви від нестабільності.

Риторично ставлячи запитання "Хто тут справжній переможець?", прем’єр прямо вказує на те, що Росія отримує економічну й політичну перевагу завдяки хаосу та зростанню цін на енергоресурси, що виникли через війну на Близькому Сході.

Зазначимо, що дана заява прозвучала на тлі критичного загострення ситуації в регіоні.

Нагадаємо, що МЗС Польщі ще у січні 2026 року офіційно рекомендувало громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Ірану. Причиною стала крайня нестабільність та підвищений рівень небезпеки, що зараз підтверджується прогнозами про затяжний конфлікт, який вигідний агресору на іншому кінці світу.

Раніше Дональд Туск звертався до поляків із терміновим закликом негайно залишити територію Ірану. Він застерігав, що у разі подальшої ескалації бойових дій дипломатичні канали та можливості для безпечної евакуації можуть бути повністю втрачені.