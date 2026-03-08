Туск назвал страну, которая больше всего выигрывает от хаоса на Ближнем Востоке

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дональда Туска в X.

Так, в своем аккаунте в соцсети X (Twitter) Дональд Туск очертил четкую логическую связь между эскалацией на Ближнем Востоке и финансовой выгодой Кремля.

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратил внимание на экономические и политические последствия войны на Ближнем Востоке, подчеркивая, что главную выгоду от конфликта получает Россия. По его словам, рост хаоса на региональных рынках приводит к скачку цен на энергоносители, что ощутимо влияет на глобальную экономику.

Туск также отметил, что из-за дефицита нефти Вашингтон может быть вынужден смягчить или даже отменить санкции против российской нефти, что еще больше подчеркивает стратегическую выгоду Москвы от нестабильности.

Риторически задавая вопрос "Кто здесь настоящий победитель?", премьер прямо указывает на то, что Россия получает экономическое и политическое преимущество благодаря хаосу и росту цен на энергоресурсы, возникших из-за войны на Ближнем Востоке.

Отметим, что данное заявление прозвучало на фоне критического обострения ситуации в регионе.

Напомним, что МИД Польши еще в январе 2026 года официально рекомендовало гражданам воздержаться от любых поездок в Иран. Причиной стала крайняя нестабильность и повышенный уровень опасности, что сейчас подтверждается прогнозами о затяжном конфликте, который выгоден агрессору на другом конце света.

Ранее Дональд Туск обращался к полякам со срочным призывом немедленно покинуть территорию Ирана. Он предостерегал, что в случае дальнейшей эскалации боевых действий дипломатические каналы и возможности для безопасной эвакуации могут быть полностью потеряны.