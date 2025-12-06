Туск натякнув на участь президента Польщі в "подіях, оплачених РФ"

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск натякнув, що чинний президент країни Кароль Навроцький брав участь у заході, який оплатили росіяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News .

Як пише видання, цієї п'ятниці Туск розкритикував опозицію за відмову підтримати законопроєкт про регулювання криптовалют, якими, за його словами, користується РФ для політичного впливу.

Зокрема, на засіданні ради "Громадянської коаліції", яку очолює прем'єр, він відреагував на п'ятничні події в Сеймі, а саме: надання депутатам секретної інформації про державну безпеку, а також нездатність Палати відхилити президентське вето на законопроєкт про криптоактиви.

Глава польського уряду зазначив, що кілька сотень суб'єктів, які працюють на ринку криптовалют, безпосередньо пов'язані з Росією і Білоруссю.

Він також повідомив, прихильники партії "Право і справедливість" (PiS) запитували його, чому з цим нічого не роблять, на що Туск додав:

"Тому що немає жодного правового регулювання. Тому що ми хотіли запровадити законодавство, яке дозволило б державі запобігати катастрофам і блокувати дії, явно спрямовані на інтереси і безпеку держави", - сказав прем'єр.

Далі Туск заявив, що деякі з польських депутатів "отримали вигоду від спонсорства головної компанії на ринку криптовалют і організовували великі політичні заходи за гроші операторів цього ринку".

Причому він стверджує, що на ці заходи було запрошено "колишнього президента (Анджея Дуду - ред.), нинішнього президента (Кароля Навроцького - ред.), прем'єр-міністра (Матеуша - ред.) Моравецького та бозна-кого ще, але загалом саму верхівку".

"Як це можливо, що за гроші компанії, яка була створена на злочинні гроші, а потім була врятована російськими грошима, російською мафією і російськими службами, люди з партії PiS розважалися або організовували своє публічне життя і заходи?" - резюмував Туск, маючи на увазі колишню партію влади.