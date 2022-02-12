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Турция заявила, что Россия не планирует нападение из Беларуси. Ссылается на источники

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Анкара, Суббота 12 февраля 2022 19:32
Турция заявила, что Россия не планирует нападение из Беларуси. Ссылается на источники Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об отсутствии у России планов вторжения в Украину из Беларуси. Глава МИД подчеркнул, что об этом сообщили источники в Минске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

"Белорусские источники отрицают информацию о том, что вторжение (России - ред.) в Украину планируется с территории Беларуси", - приводит издание слова Чавушоглу.

По его словам, Турция предупредила своих граждан в Украине, особенно в восточных регионах, о возможной эскалации конфликта. Глава МИД отметил, что на данный момент на украинской территории проживает около 25 тысяч турков. Он добавил, что им рекомендовано следить за сообщениями дипломатического ведомства и в случае ухудшения ситуации будет организована их эвакуация.

"Мы должны быть готовы, но мы не в панике", - сказал Чавушоглу.

Министр отметил, что в ближайшее время планирует связаться с главами МИД Украины и России Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым. По его словам, планируется обсудить ситуацию на украинско-российской границе.

"Сегодня мы провели переговоры с министром иностранных дел Белоруссии, мы продолжим наши контакты", - сказал Чавушоглу.

Напомним, накануне президент США Джо Байден позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Лидеры обсудили угрозу нового российского вторжения в Украину.

Отметим, в Минобороны Украины заявили о готовности Вооруженных сил страны к ведению любых военных действий в случае вторжения России.

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Турция Российская Федерация Беларусь Дмитрий Кулеба
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