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Угроза вторжения РФ. В Минобороны объяснили, почему не повторится сценарий 2014 года

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Суббота 12 февраля 2022 16:00
Угроза вторжения РФ. В Минобороны объяснили, почему не повторится сценарий 2014 года Фото: в Минобороны объяснили, почему не повторится сценарий 2014 года (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На сегодняшний день Вооруженные силы Украины более подготовлены к всевозможным военным действиям, чем это было в 2014 году, когда Россия впервые напала на Украину. Поэтому наименьшие шансы, что сценарий восьмилетней давности повторится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Анна Маляр в Facebook.

По ее словам, сценарий 2014 года не повторится, поскольку:

  • не будет такого предательства, как было со стороны местных работников правоохранительных органов и некоторых военных;
  • военно-политическое руководство государства сегодня четко знает, как действовать, своевременно получает разведданные и имеет возможность оперативно принимать решения;
  • сегодня Вооруженными силами руководят боевые командиры, прошедшие ад войны и знающие, что такое хоронить побратимов;
  • за эти годы в Украине есть более 400 тысяч участников боевых действий, то есть людей с боевым опытом в войне с РФ, которых не было в 2014 году;
  • украинская армия вооружена гораздо мощнее, чем в начале войны. Кроме того, сейчас постоянно поступают оружия и боеприпасы от наших партнеров. С осени по сегодняшний день только от США - 15 самолетов. А еще Великобритания, Канада, Литва, Латвия, Эстония и другие;
  • Вооруженные силы Украины в полной боевой готовности.

"Никто ни одного сантиметра украинской земли сегодня не уступит. Эскалация сейчас - это несравнимо более дорогой и заведомо проигрышный шаг", - заявила замминистра.

Она также отметила важность того, что информацию о наступательных планах обнародуют в СМИ.

"Обнародованные планы врага - это разрушенные планы, их бояться не надо", - считает Маляр.

Напомним, вчера в Белом доме заявили, что Россия может начать вторжение в Украину во время Олимпиады. То есть на следующей неделе.

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