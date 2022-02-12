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Туреччина заявила, що Росія не планує напад з Білорусі. Посилається на джерела

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Анкара, Субота 12 лютого 2022 19:32
Туреччина заявила, що Росія не планує напад з Білорусі. Посилається на джерела Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про відсутність у Росії планів вторгнення в Україну з Білорусі. Глава МЗС підкреслив, що про це повідомили джерела в Мінську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

"Білоруські джерела заперечують інформацію про те, що вторгнення (Росії - ред.) в Україну планується з території Білорусі", - наводить видання слова Чавушоглу.

За його словами, Туреччина попередила своїх громадян в Україні, особливо в східних регіонах, про можливу ескалацію конфлікту. Глава МЗС зазначив, що на цей момент на українській території проживає близько 25 тисяч турків. Він додав, що їм рекомендовано стежити за повідомленнями дипломатичного відомства і в разі погіршення ситуації буде організована їх евакуація.

"Ми повинні бути готові, але ми не в паніці", - сказав Чавушоглу.

Міністр зазначив, що найближчим часом планує зв'язатися з главами МЗС України і Росії Дмитром Кулебою і Сергієм Лавровим. За його словами, планується обговорити ситуацію на українсько-російському кордоні.

"Сьогодні ми провели переговори з Міністром закордонних справ Білорусії, ми продовжимо наші контакти", - сказав Чавушоглу.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден подзвонив своєму російському колезі Володимиру Путіну. Лідери обговорили загрозу нового російського вторгнення в Україну.

Зазначимо, в Міноборони України заявили про готовність Збройних сил країни до ведення будь-яких військових дій у разі вторгнення Росії.

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