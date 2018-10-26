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Туреччина запросила у Саудівської Аравії видачу 18 підозрюваних у вбивстві журналіста

Новини » Суспільство    26.10.2018 - 20:18
Фото: Джамаль Хашкаджи (скріншот відео)
Фото: Джамаль Хашкаджи (скріншот відео)

Підозрюваним інкримінується "навмисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю"

Туреччина звернеться до Саудівської Аравії з вимогою про видачу 18 підозрюваних у причетності до вбивства журналіста Джемаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке агентство "Анадолу".

Повідомляється, що Міністерство юстиції країни направило МЗС Туреччини для подальшої передачі Саудівській Аравії відповідний запит, підготовлений Республіканською прокуратурою Стамбула в рамках розслідування справи. У документі наголошується, що підозрюваним інкримінується "навмисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках розслідування справи про вбивство Джамаля Хашкаджі у генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі завершився допит 38 співробітників дипмісії. Зокрема, перший допит у справі про вбивство журналіста був проведений 19 жовтня.

Зазначимо, що Саудівська Аравія змінила свою позицію щодо смерті Джамаля Хашкаджі і тепер стверджує, що його вбивство було умисним. Зокрема, державний прокурор Сауда аль-Мохеба стверджує, що слідчі прийшли до такого висновку після ознайомлення з доказами, представленими турецькою стороною в рамках спільного розслідування.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що наказ про вбивство Джамаля Хашкаджі віддав колишній високопоставлений співробітник розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассір.

Уряд Саудівської Аравії пообіцяв притягнути до відповідальності всіх причетних до вбивства опозиційного журналіста, "незалежно від того, ким вони можуть бути".

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