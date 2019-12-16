ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Турция не собирается выходить из НАТО - министр

Новости » В мире     16.12.2019 - 05:07
Турция не собирается выходить из НАТО - министр
Иллюстративное фото (nato.int)

 Анкара сохраняет приверженность миссии НАТО.

Позиция Анкары по членству в НАТО остается неизменной, на нее не влияет сотрудничество с другими странами. Об этом в столице Катара заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, говоря о приобретении российских ЗРК С-400 в контексте роли Турции в НАТО, передает Анадолу.

По его словам, Анкара сохраняет приверженность миссии НАТО.

"Мы пока еще остаемся в НАТО и никуда не выходим. Позиция Анкары по членству в военно-политическом блоке остается неизменной", - сказал он.

По словам Акара, Турция как надежный и важный член НАТО продолжит выполнять задачи в составе альянса.

"Курс на сотрудничество с другими странами никоим образом не является альтернативой НАТО или сближению с ЕС", - заявил он.

Напомним, что Россия и Турция обсуждают подписание нового контракта на поставку дополнительной партии С-400. В Российской Федерации рассчитывают заключить новый контракт в 2020 году.

Также сообщалось, что Турция планирует закупить у США ЗРК Patriot. При этом в Турции не готовы отказываться от российских С-400. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что требования Вашингтона отказаться от российских С-400 является ограничением суверенных прав Анкары.

Ранее комитет Сената США одобрил санкции против Турции в связи с военной операцией в Сирии и покупкой российских ЗРК.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце ноября, Турция начала тестирование ЗРК С-400. В частности, 25 ноября Турция провела испытания связи между С-400 и истребителями.

В Пентагоне прокомментировали слова Эрдогана о закрытии для США турецких баз Турция вызвала посла США из-за признания геноцида армян Сенатом
Новости Украины НАТОТурцияЗРК
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь