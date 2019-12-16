Турция не собирается выходить из НАТО - министр

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Анкара сохраняет приверженность миссии НАТО.

Позиция Анкары по членству в НАТО остается неизменной, на нее не влияет сотрудничество с другими странами. Об этом в столице Катара заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, говоря о приобретении российских ЗРК С-400 в контексте роли Турции в НАТО, передает Анадолу.

По его словам, Анкара сохраняет приверженность миссии НАТО.

"Мы пока еще остаемся в НАТО и никуда не выходим. Позиция Анкары по членству в военно-политическом блоке остается неизменной", - сказал он.

По словам Акара, Турция как надежный и важный член НАТО продолжит выполнять задачи в составе альянса.

"Курс на сотрудничество с другими странами никоим образом не является альтернативой НАТО или сближению с ЕС", - заявил он.

Напомним, что Россия и Турция обсуждают подписание нового контракта на поставку дополнительной партии С-400. В Российской Федерации рассчитывают заключить новый контракт в 2020 году.

Также сообщалось, что Турция планирует закупить у США ЗРК Patriot. При этом в Турции не готовы отказываться от российских С-400. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что требования Вашингтона отказаться от российских С-400 является ограничением суверенных прав Анкары.

Ранее комитет Сената США одобрил санкции против Турции в связи с военной операцией в Сирии и покупкой российских ЗРК.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце ноября, Турция начала тестирование ЗРК С-400. В частности, 25 ноября Турция провела испытания связи между С-400 и истребителями.