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Комитет Сената США одобрил санкции против Турции

Новости » Политика     11.12.2019 - 18:53
Комитет Сената США одобрил санкции против Турции
Иллюстративное фото (mil.ru)

Теперь документ рассмотрит Сенат в полном составе

Комитет Сената Соединенных Штатов Америки по иностранным делам одобрил пакет санкций против Турции в связи с военной операцией в Сирии и покупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу главы комитета Роберта Менендеса в Twitter.

По его словам, сегодня комитет американского сената согласовал санкции против Анкары и ее финансового сектора из-за военной операции на северо-востоке Сирии и покупки комплексов С-400 в России.

Отмечается, что теперь документ передадут на рассмотрение Сената в полном составе, где в него могут внести изменения.

Комитет Сената США одобрил санкции против Турции

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может запретить Соединенным Штатам пользоваться двумя ключевыми авиабазами "Инджирлик" и "Куречик", если Вашингтон введет санкции за покупку российских С-400.

Как писало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность введения санкций против Турции в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. При этом Трамп добавил, что ответственность за покупку Анкарой российских ЗРК лежит на предыдущем президенте Обаме.

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