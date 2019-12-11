Комитет Сената США одобрил санкции против Турции

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Теперь документ рассмотрит Сенат в полном составе

Комитет Сената Соединенных Штатов Америки по иностранным делам одобрил пакет санкций против Турции в связи с военной операцией в Сирии и покупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу главы комитета Роберта Менендеса в Twitter.

По его словам, сегодня комитет американского сената согласовал санкции против Анкары и ее финансового сектора из-за военной операции на северо-востоке Сирии и покупки комплексов С-400 в России.

Отмечается, что теперь документ передадут на рассмотрение Сената в полном составе, где в него могут внести изменения.

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может запретить Соединенным Штатам пользоваться двумя ключевыми авиабазами "Инджирлик" и "Куречик", если Вашингтон введет санкции за покупку российских С-400.

Как писало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность введения санкций против Турции в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. При этом Трамп добавил, что ответственность за покупку Анкарой российских ЗРК лежит на предыдущем президенте Обаме.