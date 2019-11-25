Турция проведет тестирование российских С-400

Фото: российский ЗРК С-400 (из открытых источников)

Турецкие военные проверят связь между ЗРК и истребителями

Турция начала тестировать работу радиолокационных систем российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в понедельник турецкие военные около 13:00 начнут тестирование систем ЗРК вблизи Анкары на авиабазе Мюртед. Целью испытаний будет проверка связи между С-400 и истребителями.

"Секретариат оборонной промышленности проведет 25 и 26 ноября в воздушном пространстве в районе Анкары учебные полеты истребителей F-16 и других воздушных средств на разных высотах", - сообщили турецкие военные.

Напомним, ранее Госдепартамент США пригрозил Турции введением санкций в случае использования ЗРК С-400, приобретенных у Российской Федерации. Как сообщили в Госдепе, Турции необходимо отказаться от российских ЗРК для того, чтобы наладить отношения с США, так как Америка считает российские комплексы угрозой американской национальной безопасности.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не будет отказываться от российских систем С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США. По его словам, Турция закупила у России ЗРК С-400 для того, чтобы использовать их. Планируется, что турецкий персонал продолжит изучать в России использование С-400. При этом в Турции российских специалистов, которые будут управлять этими комплексами, не будет.