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Турция не против закупить комплексы Patriot из США в дополнение к С-400 из РФ

Новости » Политика     27.11.2019 - 18:33
Турция не против закупить комплексы Patriot из США в дополнение к С-400 из РФ
Фото: Patriot (flickr.com)

Турция хочет приобрести и российские ЗРК С-400 и американские комплексы Patriot

Турция закупит зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot из США в дополнение к С-400 из Российской Федерации (РФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам министра иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Турция может выстраивать здоровые взаимоотношения и с Россией, и с США.

"Что касается опасений Вашингтона насчет несовместимости российского военного оборудования с системами вооружений, использующимися странами-членами НАТО, то эту проблему, с точки зрения Анкары, стоит изучить экспертам", - добавил он.

Известно, что Турция уже это предложила США, однако они, по данным Чавушоглу, ответили пока что отказом.

Напомним, ранее Турция заявляла, что не откажется от зенитно-ракетных комплексов из России. Турецкий персонал продолжает изучать в России использование С-400, но в Турции не будет российских специалистов, которые будут управлять этими комплексами.

Ранее в Конгрессе Соединенных Штатов Америки пригрозили Турции санкциями, если Анкара не откажется от поставок российских ЗРК С-400.

Как сообщало РБК-Украина, президент Турции Эрдоган ранее заявил, что Анкара не собирается удовлетворять требования США и отказываться от российских ЗРК С-400 в пользу американских систем Patriot. Эрдоган подчеркнул, что подобные требования Вашингтона является ограничением суверенных прав Анкары.

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