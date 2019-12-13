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Турция и Россия близки к сделке о дополнительных поставках С-400

Новости » В мире     13.12.2019 - 13:08
Турция и Россия близки к сделке о дополнительных поставках С-400
Иллюстративное фото (mil.ru)

Также планирует подписание соглашения о совместной разработке элементов для ЗРК

Турция близка к заключению соглашения с Российской Федерацией о дополнительных поставках российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам руководителя управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, подписание соглашение должно произойти в ближайшее время.

"Переговоры о приобретении Турцией второго полка С-400 достигли досягаемой отметки. Подписание соглашения уже не за горами", - сказал Демир.

Также он отметил, что между странами планируется подписание соглашения о совместном производстве элементов для ЗРК, а также о передаче технологий.

"После согласования финальных деталей мы подпишем соглашение касательно совместного производства, либо же совместного производства определенных элементов в Турции", - сообщил представитель Турции.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Россия и Турция обсуждают подписание нового контракта на поставку дополнительной партии С-400. В Российской Федерации рассчитывают заключить новый контракт в 2020 году.

Также сообщалось, что комитет Сената США одобрил санкции против Турции в связи с военной операцией в Сирии и покупкой российских ЗРК.

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