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Турция не откажется от российских С-400 из-за санкций США

Новости » В мире     12.12.2019 - 09:56
Турция не откажется от российских С-400 из-за санкций США
Фото: МИД Турции (из открытых источников)

МИД Турции заявил, что причиной санкций стал срыв планов США по Сирии

Турция не планирует отказываться от использований российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 несмотря на то, что комитет Сената США одобрил пакет санкций против Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин, передает Reuters.

Кроме этого в Министерстве иностранных дел Турции осудили планы США о введении санкций. Как говорится в заявлении МИД, такое решение связано со срывом планов США по Сирии.

"Анкаре прекрасно известны причины подготовки резолюции, предполагающей введение санкций в отношении Турции в связи операцией "Источник мира" и контрактом на поставку ЗРК С-400. Истинная причина разработки документа - разочарование определенных кругов, связанное с сокрушительным ударом, который нанесла Турция по проекту, готовившемуся долгое время на севере Сирии", - сообщили в министерстве.

Напомним, 11 декабря комитет Сената Соединенных Штатов Америки по иностранным делам одобрил пакет санкций против Турции в связи с военной операцией в Сирии и покупкой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Далее документ должен рассмотреть Сенат в полном составе.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может запретить США использовать две ключевые авиабазы "Инджирлик" и "Куречик" в Турции, если Вашингтон введет санкции за покупку российских С-400.

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