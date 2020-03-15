Турция и Россия провели первое совместное патрулирование в Идлибе

Военнослужащие Турции и России провели совместное патрулирование в сирийской провинции Идлиб, где был установлен режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

Отмечается, что совместное турецко-российское патрулирование на автомобильном пути M4 в Идлибе проводится с целью предотвращения возможных провокаций и причинения вреда гражданскому населению в регионе.

Напомним, во время переговоров в Москве 5 марта президенты Турции и Российской Федерации договорились о введение режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб. В рамках достигнутых соглашений было также договорено о совместном турецко-российскои патрулировании в провинции Идлиб.

Позже президент Турции пригрозил проведением новой военной операции в Сирии в случае, если силы режима Башара Асада нарушат достигнутые в Москве договоренности. Анкара пристально следит за действиями режима Асада в Сирии.

Кроме того, Турция угрожала предпринять односторонние действия в сирийской провинции Идлиб в случае, если Россия не выполнит собственные обязательства рамках договоренностей, достигнутых в Москве.