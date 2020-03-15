Туреччина та Росія провели перше спільне патрулювання в Ідлібі

Військовослужбовці Туреччини та Росії провели спільне патрулювання в сирійській провінції Ідліб, де було встановлено режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства національної оборони Туреччини в Twitter.

Зазначається, що спільне турецько-російське патрулювання на автомобільному шляху M4 в Ідлібі проводиться з метою запобігання можливим провокаціям та заподіянню шкоди цивільному населенню в регіоні.

Нагадаємо, під час переговорів у Москві 5 березня президенти Туреччини та Російської Федерації домовилися про введення режиму припинення вогню в сирійській провінції Ідліб. В рамках досягнутих угод було також домовлено про спільне турецько-російське патрулювання в провінції Ідліб.

Пізніше президент Туреччини пригрозив проведенням нової військової операції в Сирії у разі, якщо сили режиму Башара Асада порушать досягнуті в Москві домовленості. Анкара пильно слідкує за діями режиму Асада в Сирії.

Крім того, Туреччина погрожувала вжити односторонні дії в сирійській провінції Ідліб у разі, якщо Росія не виконає власні зобов'язання в рамках домовленостей, досягнутих у Москві.