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Россия и Турция достигли согласия по ситуации в Идлибе

Новости » Политика     12.03.2020 - 09:27
Россия и Турция достигли согласия по ситуации в Идлибе
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Однако, в Анкаре продолжаются турецко-российские переговоры

Турция сообщила о достижении с Россией согласия по большинству вопросов в рамках переговоров по режиму прекращения огня в Идлибе. Об этом сообщает издание "Анадолу".

Однако, в Анкаре продолжаются турецко-российские переговоры

"Глава Минобороны Турции сообщил о достижении согласия по большинству вопросов в рамках продолжающихся в Анкаре перелазами турецко-российских переговоров по режиму прекращения огня в Идлибе", - говорится в сообщении.

Отметим, Европейский союз призвал все стороны противостояния, включая сирийский режим и его российских покровителей, немедленно прекратить наступление в Идлибе. Совет ЕС призвал к срочной деэскалации конфликта в Сирии.

Добавим, Турция и Российская Федерация договорились о введении режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, 27 февраля в провинции Идлиб после тяжелых потерь армии Турции ситуация в Сирии резко обострилась.

В результате авиаудара сирийскими правительственными силами, которых поддерживает РФ, по сирийскому городу Идлиб погибли по меньшей мере 22 турецких военных. В ответ Турция начала военную операцию "Щит весны".

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