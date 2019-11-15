Турция продолжит исследование месторождений в Кипре, несмотря на санкции ЕС

Турция продолжит разведку месторождений углеводорода в восточной части Средиземного моря, которая является исключительной экономической зоной Кипра, несмотря на введенные санкции со стороны Европейского союза. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, передает Anadolu.

По словам Октая, санкции ЕС не повлияют на планы Анкары по разведке месторождений в регионе.

"Турецкое буровое судно Fatih завершило разведку и бурение на шельфе и накануне приступило к новой миссии к югу от полуострова Карпас на Кипре", - сообщил Октай.

Напомним, РБК-Украина писало, что Совет Европейского Союза рассмотрит новые санкции против Турции в связи с бурением шельфа у берегов Кипра. Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини призвала Турцию уважать суверенные права Кипра на эксплуатацию своих ресурсов.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ на введенные санкции со стороны ЕС заявил, что готов выпустить боевиков ИГИЛ в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что Греция обвинила Турцию в нарушении спокойствия в регионе из-за продолжающихся нарушений исключительной экономической зоны Кипра в поисках месторождений углеводородов.