Туреччина продовжить дослідження родовищ в Кіпрі, незважаючи на санкції ЄС

Туреччина продовжить розвідку родовищ вуглеводнів у східній частині Середземного моря, яка є винятковою економічною зоною Кіпру, незважаючи на введені санкції з боку Європейського союзу. Про це повідомив віце-президент Туреччини Фуат Октай, передає Anadolu.

За словами Октая, санкції ЄС не вплинуть на плани Анкари з розвідки родовищ в регіоні.

"Турецьке бурове судно Fatih завершило розвідку і буріння на шельфі і напередодні приступило до нової місії на південь від півострова Карпас на Кіпрі", - повідомив Октай.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що Рада Європейського Союзу розгляне нові санкції проти Туреччини у зв'язку з бурінням шельфу біля берегів Кіпру. Високий представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могерини закликала Туреччину поважати суверенні права Кіпру на експлуатацію своїх ресурсів.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган у відповідь на введені санкції з боку ЄС заявив, що готовий випустити бойовиків ИГИЛ в Євросоюз.

Раніше повідомлялося, що Греція звинуватила Туреччину в порушенні спокою в регіоні з-за триваючих порушень виключної економічної зони Кіпру в пошуках родовищ вуглеводнів.