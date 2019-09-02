Греция обвинила Турцию в нарушении спокойствия в регионе

Фото: Никос Дендиас (faktor.mk)

Турция ответственна за продолжающиеся нарушения исключительной экономической зоны Кипра

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что Турция может продолжать действовать в качестве нарушителя спокойствия в регионе, но Греция не намерена отвечать тем же. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

По его словам, Турция ответственна за продолжающиеся нарушения исключительной экономической зоны Кипра в ее поисках месторождений углеводородов.

"Кипр является независимым государством Европейского союза. Очевидно, что Турция нарушает суверенные права Республики Кипр. Мы надеемся, что Турция станет на правильный путь", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Национальном университете обороны Турции сфотографировался на фоне карты, на которой некорректно отображены морские границы Турции и Греции.

Кроме того, правительство Греции решило объявить чрезвычайные меры по борьбе с мигрантами, которые прибывают из Турции. В Греции планируют усилить патрулирование вдоль морских границ, в первую очередь для борьбы с перевозчиками нелегальных мигрантов.