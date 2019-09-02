ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Греция обвинила Турцию в нарушении спокойствия в регионе

Новости » Политика    02.09.2019 - 22:07
Греция обвинила Турцию в нарушении спокойствия в регионе
Фото: Никос Дендиас (faktor.mk)

Турция ответственна за продолжающиеся нарушения исключительной экономической зоны Кипра

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что Турция может продолжать действовать в качестве нарушителя спокойствия в регионе, но Греция не намерена отвечать тем же. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

По его словам, Турция ответственна за продолжающиеся нарушения исключительной экономической зоны Кипра в ее поисках месторождений углеводородов.

"Кипр является независимым государством Европейского союза. Очевидно, что Турция нарушает суверенные права Республики Кипр. Мы надеемся, что Турция станет на правильный путь", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Национальном университете обороны Турции сфотографировался на фоне карты, на которой некорректно отображены морские границы Турции и Греции.

Кроме того, правительство Греции решило объявить чрезвычайные меры по борьбе с мигрантами, которые прибывают из Турции. В Греции планируют усилить патрулирование вдоль морских границ, в первую очередь для борьбы с перевозчиками нелегальных мигрантов.

Греция объявит чрезвычайные меры после наплыва мигрантов Эрдоган сфотографировался на фоне карты, нарушающей границы Греции
Новости Украины ТурцияГреция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь