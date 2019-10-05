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Совет ЕС рассмотрит новые санкции против Турции из-за бурения на шельфе Кипра

Новости » Политика    05.10.2019 - 00:42
Совет ЕС рассмотрит новые санкции против Турции из-за бурения на шельфе Кипра
Фото: Федерика Могерини (European External Action Service)

Могерини призвала Турцию уважать суверенные права Кипра на эксплуатацию своих ресурсов

В повестку дня Совета Европейского Союза в Люксембурге 14 октября будет включен вопрос о введении санкций в связи с бурением Турцией шельфа у берегов Кипра. Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини в ходе разговора с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом, сообщается на сайте ЕС.

"Высокий представитель и министр обсудили сегодня возможность адресных мер из-за продолжающейся буровой деятельности Турции", - сообщила пресс-служба.

Могерини призвала Турцию воздерживаться от подобных действий и уважать суверенные права Республики Кипр на разведку и эксплуатацию своих природных ресурсов.

"Турция должна принять приглашение правительства Кипра и рассмотреть вопрос о делимитации исключительных экономических зон и континентального шельфа на основе диалога и переговоров в духе доброй воли и при полном соблюдении норм международного права и в соответствии с принципом добрососедских отношений",- говорится в сообщении.

Также сообщается, что собеседники выразили сожаление по поводу буровых работ Турции в 45 км от южного побережья Кипра.

Напомним, в июле министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили пакет санкций против Турции за незаконное бурение шельфа у побережья Кипра.

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