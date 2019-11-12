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Эрдоган пригрозил отпустить боевиков ИГИЛ и выслать их в ЕС

Новости » В мире     12.11.2019 - 12:42
Эрдоган пригрозил отпустить боевиков ИГИЛ и выслать их в ЕС
Фото: Реджеп Тайип Ердоган (из открытых источников)

Он возмутился санкциями в отношении Турции со стороны Евросоюза

Во вторник, 12 ноября, президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с угрозой, что Турция может освободить заключенных боевиков террористической группировки "Исламское государство" и отправить их в страны Евросоюза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Сообщается, что таким образом Эрдоган отреагировал на наложенные на его страну санкции после того, как Турция решила начать бурить газ в водах Средиземного моря у берегов Кипра.

"Вам следует пересмотреть свою позицию по отношению к Турции, которая на данный момент удерживает так много членов ИГИЛ в тюрьме и в то же время контролирует тех, кто находится в Сирии... Эти ворота откроются, и эти члены ИГИЛ, которые начали отправляться к вам, будут продолжать отправляться", - предупредил Эрдоган европейские страны на следующий день после того, как ЕС обнародовал систему санкций против Турции.

Он также добавил, что Турция продолжит репатриировать боевиков "Исламского государства" в их родные страны, даже если эти страны откажутся забирать их обратно.

Отметим, в понедельник Турция депортировала граждан Соединенных Штатов, Дании и Германии и объявила о планах вскоре выслать семь других граждан Германии, двух граждан Ирландии и 11 граждан Франции. Все они были членами ИГИЛ.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе власти Турции заявили, что около 1200 боевиков ИГИЛ находятся в турецких тюрьмах.

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