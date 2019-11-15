ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Турция продолжит исследование месторождений в Кипре, несмотря на санкции ЕС

Новости » В мире     15.11.2019 - 15:19
Турция продолжит исследование месторождений в Кипре, несмотря на санкции ЕС
Фото: Фуат Октай (trend az)

Турецкое судно завершило бурение на шельфе Кипра и начало новую миссию

Турция продолжит разведку месторождений углеводорода в восточной части Средиземного моря, которая является исключительной экономической зоной Кипра, несмотря на введенные санкции со стороны Европейского союза. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, передает Anadolu.

По словам Октая, санкции ЕС не повлияют на планы Анкары по разведке месторождений в регионе.

"Турецкое буровое судно Fatih завершило разведку и бурение на шельфе и накануне приступило к новой миссии к югу от полуострова Карпас на Кипре", - сообщил Октай.

Напомним, РБК-Украина писало, что Совет Европейского Союза рассмотрит новые санкции против Турции в связи с бурением шельфа у берегов Кипра. Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини призвала Турцию уважать суверенные права Кипра на эксплуатацию своих ресурсов.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ на введенные санкции со стороны ЕС заявил, что готов выпустить боевиков ИГИЛ в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что Греция обвинила Турцию в нарушении спокойствия в регионе из-за продолжающихся нарушений исключительной экономической зоны Кипра в поисках месторождений углеводородов.

Трамп призвал ЕС сотрудничать с Турцией по беженцах из Сирии Эрдоган сообщил, когда Турция покинет Сирию
Новости Украины ТурцияКипрСанкции против России
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь