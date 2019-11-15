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Туреччина продовжить дослідження родовищ в Кіпрі, незважаючи на санкції ЄС

Новини » В світі     15.11.2019 - 15:19
Туреччина продовжить дослідження родовищ в Кіпрі, незважаючи на санкції ЄС
Фото: Фуат Октай (trend az)

Турецьке судно завершила буріння на шельфі Кіпру і почало нову місію

Туреччина продовжить розвідку родовищ вуглеводнів у східній частині Середземного моря, яка є винятковою економічною зоною Кіпру, незважаючи на введені санкції з боку Європейського союзу. Про це повідомив віце-президент Туреччини Фуат Октай, передає Anadolu.

За словами Октая, санкції ЄС не вплинуть на плани Анкари з розвідки родовищ в регіоні.

"Турецьке бурове судно Fatih завершило розвідку і буріння на шельфі і напередодні приступило до нової місії на південь від півострова Карпас на Кіпрі", - повідомив Октай.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що Рада Європейського Союзу розгляне нові санкції проти Туреччини у зв'язку з бурінням шельфу біля берегів Кіпру. Високий представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могерини закликала Туреччину поважати суверенні права Кіпру на експлуатацію своїх ресурсів.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган у відповідь на введені санкції з боку ЄС заявив, що готовий випустити бойовиків ИГИЛ в Євросоюз.

Раніше повідомлялося, що Греція звинуватила Туреччину в порушенні спокою в регіоні з-за триваючих порушень виключної економічної зони Кіпру в пошуках родовищ вуглеводнів.

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