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Туреччина припиняє авіасполучення з Іраном через коронавирус

Новини » В світі     27.02.2020 - 10:39
Туреччина припиняє авіасполучення з Іраном через коронавирус
Фото: літак Turkish Airlines (facebook.com/turkishairlines)

Заборона на перельоти між країнами введено на невизначений час

Туреччина тимчасово зупинила пасажирське авіасполучення з Іраном через побоювання поширення коронавірусу COVID-19 на території країни. Про це заявили в Генеральному директораті цивільної авіації Туреччини, передає РБК-Україна.

Повідомляється, що скасовані тільки пасажирські перельоти. При цьому не уточнюється, до якого часу запроваджено заборону.

"Пасажирські рейси між Туреччиною та Іраном були припинені до подальших повідомлень. Іранським перевізникам буде дозволено перевозити пасажирів з Туреччини в Іран з умовою прибуття без пасажирів. Турецькі пасажири не будуть перевозитися цими рейсами", - заявили у турецькому відомстві.Туреччина припиняє авіасполучення з Іраном через коронавирус

Раніше літак компанії Turkish Airlines, що виконував рейс Тегеран - Стамбул, у вівторок екстрено сів в аеропорту Анкари у зв'язку з підозрою у пасажирів коронавірусу. Всіх 132 пасажирів відправили на карантин для визначення наявності вірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що з 23 лютого Туреччина закрила кордон з Іраном. Зокрема, було припинено сухопутне та залізничне пересування. Також Анкара скасувала майже всі рейси з Іраном, крім щоденних рейсів у Тегеран.

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