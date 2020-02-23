ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Турция и Афганистан закрывают границу с Ираном из-за коронавируса

Новости » Политика     23.02.2020 - 15:41
Турция и Афганистан закрывают границу с Ираном из-за коронавируса
Иллюстративное фото (AFP)

Число жертв вируса в Иране достигло восьми человек

Турция с 23 февраля закрывает границу с Ираном из-за вспышки нового коронавируса. Об этом сообщает CNN Turk.

По данным Министерства здравоохранения Ирана, число неподтвержденных случаев превышает 700, а количество инфицированных превышает 40. Число жертв вируса в Иране достигло восьми человек.

Отметим, что точный период карантина еще не установлен. Власти страны в ближайшее время объявят, когда будет открыта сухопутная граница и будут ли остановлены железнодорожные рейсы.

По данным TOLO News, Афганистан вслед за Турцией закрывает границу с Ираном из-за коронавируса.

Напомним, РБК-Украина писало, что за последние сутки, 22 февраля, число инфицированных коронавирусом за пределами материкового Китая выросло на 202 и достигло показателя 1402.

Добавим, в Иране коронавирусом заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде. По данным иранского государственного телевидения, глава 13 округа столицы был госпитализирован с симптомами коронавирусного заболевания в пятницу, 21 февраля. В больнице тест на коронавирус дал положительный результат.

В Турции возросло число жертв землетрясения На границе Турции и Ирана произошло сильное землетрясение, есть жертвы
Новости Украины ТурцияИранАфганистан
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь