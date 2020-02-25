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В Турции экстренно сел самолет из-за подозрения на коронавирус у пассажиров

Новости » Происшествия     25.02.2020 - 13:33
В Турции экстренно сел самолет из-за подозрения на коронавирус у пассажиров
Фото: самолет Turkish Airlines (facebook.com/turkishairlines)

Самолет компании Turkish Airlines экстренно сел в Турции

Самолет компании Turkish Airlines, выполнявший рейс Тегеран - Стамбул, во вторник экстренно сел в аэропорту Анкары в связи с подозрением на наличие у пассажиров коронавируса. Об этом сообщает издание Hurriyet.

На борту самолета рейса ТК879 находятся 132 человека, врачи измеряют температуру пассажиров и другие показатели состояния их здоровья. Отмечается, что в аэропорту "Эсенбога" введены карантинные меры.

По данным издания, самолет был развернут на подлете к Стамбулу, пролетев до того почти 4 час по указанному рейсу. Это было сделано после запроса Министерства здравоохранения Турции.

Сообщается, что минимум у 12 человек повышенная температура тела.

Отметим, по состоянию на вечер 24 февраля, коронавирусом в Иране заразились больше 60 человек. Еще как минимум 10 граждан погибли. Большинство случаев заражения произошли в городе Кум в 120 километрах от Тегерана.

Также РБК-Украина сообщало, что коронавирус обнаружили в Кувейте, Бахрейне и Афганистане. В частности, Кувейт сообщил о трех случаях заражения, Бахрейн - об одном.

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