Турция осудила санкции ЕС за буровые работы вблизи Кипра

Четыре основные партии в парламенте Турции опубликовали совместную декларацию, в которой осуждают решение Европейского союза приостановить переговоры на высоком уровне с Анкарой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

В документе говорится, что считают правильным и целесообразным, чтобы Турция продолжала разведку углеводородов в Восточном Средиземноморье.

"Мы решительно проклинаем невежество и пренебрежение законными правами киприотов-турок и Турецкой Республики, основанных на международном праве. Турция и турецкий Кипр имеют возможность защищать свои права на основе международного права, не поддаваясь никакому давлению", - говорится в декларации.

Декларация призывает Европейский союз "проявлять справедливое и беспристрастное отношение и соблюдать международное право".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 15 июля, в Европейском союзе одобрили пакет санкций против Турции за незаконную газодобычу вблизи побережья Кипра. ЕС ограничит финансовую помощь Анкаре, а также приостановит переговоры относительно нового соглашения о воздушных перевозках.

Кроме того, в Кипре обвинили Турцию в нарушении суверенитета из-за того, что Анкара направила к кипрскому побережью третье судно для буровых работ. Никосия заявила, что добыча нефти и газа является эскалацией Турции неоднократных нарушений суверенных прав Кипра.

Позже министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае усиления давления со стороны Евросоюза Анкара отправит к побережью Кипра четвертое буровое судно.