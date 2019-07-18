Туреччина засудила санкції ЄС за бурові роботи поблизу Кіпру

Чотири основні партії в парламенті Турции опублікували спільну декларацію, в якій засуджують рішення Європейського союзу призупинити переговори на високому рівні з Анкарою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

В документі йдеться, що вважають правильним і доцільним, щоб Туреччина продовжувала розвідку вуглеводнів у Східному Середземномор'ї.

"Ми рішуче проклинаємо незнання і нехтування законними правами кіпріотів-турків та Турецької Республіки, що ґрунтуються на міжнародному праві. Туреччина і турецька Кіпр мають можливість захищати свої права на основі міжнародного права, не піддаючись ніякому тиску", - йдеться в декларації.

Декларація закликає Європейський союз "проявляти справедливе та неупереджене ставлення і дотримуватися міжнародне право".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 15 липня, в Європейському союзі схвалили пакет санкцій проти Туреччини за незаконну газовидобуток поблизу узбережжя Кіпру. ЄС обмежить фінансову допомогу Анкарі, а також призупинить переговори щодо нової угоди про повітряні перевезення.

Крім того, у Кіпрі Туреччину звинуватили у порушенні суверенітету з-за того, що Анкара направила до кіпрського узбережжю третє судно для бурових робіт. Нікосія заявила, що видобуток нафти і газу є ескалацією Туреччини неодноразових порушень суверенних прав Кіпру.

Пізніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що в разі посилення тиску з боку Євросоюзу Анкара відправить до узбережжя Кіпру четверте бурове судно.