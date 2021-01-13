Турция одобрила вакцину Sinovac. Сделали первую прививку

Агентство фармацевтических препаратов Турции выдало разрешение на экстренное применение вакцины от коронавируса

Об этом сообщило турецкое агентство "Анадолу".

На протяжении 14 дней образцы вакцины исследовались турецкими лабораториями. Только после этого регулятор выдал разрешение на экстренное применение препарата

Напомним, первую партию вакцины от коронавируса компании общем Турция должна получить 50 млн доз вакцины

Кроме того, Турция договорилась о покупке вакцины Pfizer. До конца марта страна планирует получить 4,5 млн доз.