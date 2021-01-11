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Турция на этой неделе начнет вакцинацию от коронавируса

Анкара, Понедельник 11 января 2021 20:02
Турция на этой неделе начнет вакцинацию от коронавируса
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал начало вакцинации от коронавируса в Турции. По его словам, кампания по вакцинации начнется уже на этой неделе.

Об этом шла речь во время обращения Эрдогана к нации после заседания правительства.

Как рассказал Эрдоган, вакцинация турецкого населения от коронавируса начнется уже в четверг или пятницу, 14-15 января. Вакцинация будет проходить в соответствии с установленным порядком.

Кроме того, турецкий лидер не исключил ослабления карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.

"Если количество заболевших снизится ниже определенного числа, мы, конечно же, будем постепенно ослаблять ограничения, как мы это делали ранее", - сказал он.

Напомним, в конце декабря в Турцию прибыла партия китайской вакцины от коронавируса SinoVac. Это была первая партия, а всего Турция должна получить 50 млн доз китайской вакцины.

Кроме того, в декабре Турция договорилась о покупке COVID-вакцины Pfizer. До конца марта страна должна получить более 4 миллионов доз.

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Новости Украины В мире ТурцияРеджеп Тайип Эрдоганвакцинациявакцина от коронавируса

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